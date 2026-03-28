Heather Graham ha commentato l’esperienza di recitare scene di sesso in precedenza, definendola imbarazzante. Recentemente, in seguito al movimento #MeToo, Hollywood ha adottato l’uso degli intimacy coordinator sui set. La attrice ha dichiarato di non aver bisogno di istruzioni su come interpretare tali scene, descrivendo invece come la presenza di un’altra persona in più durante le riprese possa risultare scomoda.

“È imbarazzante”. Heather Graham non usa giri di parole per descrivere il nuovo modo in cui Hollywood gira le scene di sesso dopo il movimento #MeToo, con l’inserimento sul set degli intimacy coordinator. Si tratta di figure professionali che lavorano su set cinematografici e televisivi per gestire e supervisionare le scene intime (baci, nudità, sesso simulato), garantendo che tutto avvenga in modo sicuro, consensuale e rispettoso per gli attori. L’attrice, oggi 56enne, riconosce senza esitazioni il valore di questo cambiamento, come riporta Page Six: “Il MeToo è stato straordinario e gli intimacy coordinator hanno ottime intenzioni “. Ma poi arriva il rovescio della medaglia: “Se sei abituata a lavorare senza e all’improvviso ti ritrovi una persona in più nella stanza che ti guarda mentre fingi di fare sesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando all’improvviso ti ritrovi una persona in più nella stanza che ti guarda mentre fingi di fare sesso è imbarazzante. Non mi servono indicazioni su come farlo”: così Heather Graham

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