Fabregas | Non so se il Como è pronto per la Champions potremmo anche finire fuori dalla zona Europa Sugli arbitri…

L’allenatore del Como ha parlato della partita contro il Napoli, commentando lo stato della sua squadra e la corsa alla Champions League. Ha menzionato anche le difficoltà legate alle decisioni arbitrali, senza esprimere giudizi definitivi, e ha evidenziato le incertezze sulla posizione del suo team in classifica. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione attuale della squadra e sulle sfide imminenti, lasciando intendere alcune preoccupazioni sulla competitività e sulla gestione delle partite.

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha presentato la sfida contro il Napoli parlando della sua rosa, della corsa Champions e della vicenda arbitri. Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa a 2 giorni dall’importante sfida contro il Napoli. L’allenatore ha presentato l’avversario di campionato, le condizioni della sua squadra, di alcuni giocatori singoli e della vicenda legata agli arbitri che ha colpito il nostro calcio nei giorni scorsi. Ecco le parole del tecnico spagnolo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SUL NAPOLI – « Sono una squadra che ha avuto tanti problemi, con tanti infortuni, di giocatori importanti durante la stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas: «Non so se il Como è pronto per la Champions, potremmo anche finire fuori dalla zona Europa. Sugli arbitri…» Notizie correlate Como al profumo d’Europa: ribalta il Lecce e resta tra le big, ad un passo dalla Zona ChampionsIl Lecce spaventa il Sinigallia ma non il Como: la squadra di Cesc Fabregas vince 3-1 in rimonta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf. Leggi anche: Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fabregas: Deluso ma non arrabbiato. L'Inter vince lo Scudetto facile, a noi manca qualcosina; Fabregas: Deluso ma non arrabbiato, perché so da dove viene il Como; Inter-Como, Fabregas: Arrabbiato? No, sono orgoglioso; Fabregas dopo Inter-Como: Grande orgoglio ma ci manca qualcosina. Ora testa al campionato. Pagina 3 | Como, Fabregas punta il Napoli e non dimentica il passato: Con Conte ho sofferto tantissimoIl tecnico dei Lariani ha fatto il punto sulla gara interna contro i campioni d'Italia in programma sabato 2 maggio ... tuttosport.com Como, Fabregas: Il Napoli è cresciuto tanto, grande merito di ConteLe parole dell’allenatore spagnolo a due giorni dalla sfida contro il Napoli, che si giocherà sabato alle 18. Il Napoli ha avuto tanti problemi con infortuni di giocatori decisivi -le parole in confe ... sport.sky.it Como, Cesc Fabregas loda il Napoli in conferenza: "Antonio Conte ha dato mentalità superando gli infortuni. Sarà una bella partita" Il tecnico spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa all'anti-vigilia della delicata sfida di campionato - facebook.com facebook Como, #Ludi: “ #Fabregas e #Nico Paz Potremo continuare insieme” All’Arena Civica, prima della finale di Coppa Italia Primavera, il direttore sportivo del #Como, Carlalberto Ludi, ha parlato del futuro di Fabregas e Nico Paz. @GianluVisco x.com