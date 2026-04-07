Il Napoli si avvicina alla fine del mercato invernale con buone notizie in classifica. Dopo aver superato il Milan con un risultato di 1-0, la squadra si trova al secondo posto, a sette punti dall’Inter, mantenendo la qualificazione in Champions League. Nonostante alcune emergenze infortuni, i risultati fin qui ottenuti dimostrano una certa solidità nel cammino verso la conquista del quinto scudetto.

Il Napoli, dopo aver battuto il Milan 1-0, si porta al secondo posto, a -7 punti dall’Inter. La corsa per vincere il quinto scudetto è complicata, ma gli azzurri si sono assicurati una qualificazione in Champions che, a meno clamorose sorprese, dovrebbe già essere in tasca. E ieri sera il tecnico Antonio Conte ha dovuto far di nuovo fronte alle emergenze. Rasmus Hojlund ha dato forfait per un virus intestinale, aggiungendosi agli indisponibili della squadra. Conte ha vinto nonostante l’emergenza in attacco. Scrive la Gazzetta dello Sport: Sorrisi. E voglia di ballare. Samba ovviamente, perché alla fine è una vittoria che ha anche il sapore del Brasile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte benedice il mercato invernale del Napoli, è al secondo posto nonostante le emergenze infortuni

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