Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli convince anche gli ex. Mariano Andujar, intervenuto ai microfoni di TMW, ha analizzato il momento degli azzurri e non solo, soffermandosi anche su Palermo e Catania. «Il Napoli con tutti gli infortuni che ha avuto sta facendo benissimo», ha dichiarato Andujar a TMW, sottolineando il valore del percorso della squadra di Conte. Andujar a TMW ha poi elogiato il lavoro dell’allenatore azzurro. «Bisogna fare i complimenti al mister», ha aggiunto Andujar a TMW, ribadendo l’importanza della guida tecnica. Andujar a TMW è stato netto anche sul futuro: «Conte è uno da tenersi stretto, stiamo parlando di un grande allenatore». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Andujar: «Napoli straordinario nonostante gli infortuni. Conte è da tenere»

Articoli correlati

Vergara: «Nel Napoli ci diamo una mano nonostante gli infortuni, a Copenaghen dobbiamo vincere»A Crc: «Mi piace la posizione da trequarti, ma non sono contento di come ho giocato (col Sassuolo ndr).

Napoli, Kickest fotografa gli effetti degli infortuni: Conte non ha mai potuto schierare gli stessi undici per più di due volteL’analisi condotta da Kickest sulle formazioni schierate dal Napoli, fotografa bene l’unicità e la paradossalità della stagione vissuta da Conte e i...