MotoGp Rivola | 2026 prova del nove per Bez Le aspettative sono alte

Il direttore sportivo di Aprilia, Rivola, afferma che il 2026 sarà una grande sfida per Bez, poiché le aspettative sono molto alte. Questa dichiarazione arriva mentre Aprilia si prepara a sfidare Ducati nel prossimo campionato di MotoGP. Nei prossimi mesi, il pilota e la squadra dovranno dimostrare di poter competere ai livelli delle grandi case motociclistiche. La stagione si avvicina e l’attenzione si concentra sullo sviluppo di nuove strategie e tecnologie.

Bologna, 15 febbraio 2026 – Aprilia contro Ducati. Sembrano queste le prospettive del mondiale 2026 di Moto gp. La Desmosedici resta la moto da battere, ma il finale di 2025 ha avvicinato Noale, che durante l’inverno ha migliorato il suo prototipo e oggi parte con aspettative molto alte, anche perché nelle ultime gare della scorsa stagione, in assenza di Marc Marquez, la RS-GP è sembrata realmente la miglior moto in griglia. I test invernali hanno detto che Ducati ha comunque migliorato la Desmo, ma Aprilia c’è, lotta e combatte, con un pilota, Marco Bezzecchi, arrivato nel pieno della maturità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il team di Faenza ha presentato ufficialmente il progetto per la stagione 2026 di MotoGp.

