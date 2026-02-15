Club campioni | solo uno è cresciuto meno negli ultimi 10 anni ricavi nettamente inferiori

Aurelio De Laurentiis ha guidato il Napoli negli ultimi dieci anni, ma il club con il minor aumento di ricavi è stato proprio lui, con una crescita di appena il 15%. Negli ultimi dieci anni, altri club hanno visto triplicare i loro guadagni, mentre il Napoli ha mantenuto un ritmo più lento, accumulando meno introiti rispetto ai concorrenti. Nel periodo considerato, le entrate del Napoli sono rimaste inferiori rispetto a quelle di altre grandi squadre italiane, anche a causa di scarsi investimenti nelle strutture e nelle campagne di marketing.

Aurelio De Laurentiis e il Futuro del Napoli: Un'Analisi Economica. Napoli e il Confronto Economico tra le Big d'Europa. L'SSC Napoli, fresco vincitore dello scudetto 2024-25, si distingue per un valore particolare nel panorama calcistico europeo. Secondo un'analisi condotta da Football Benchmark e riportata da Gazzetta.it, il club di Aurelio De Laurentiis ha mostrato una crescita dei ricavi operativi contenuta rispetto alle altre otto squadre vincitrici delle principali leghe europee, come Premier League e Bundesliga. Club campioni: solo uno è cresciuto meno negli ultimi 10 anni, ricavi nettamente inferiori. A dispetto dei deficit registrati da altre grandi squadre, come il Paris Saint-Germain con un deficit di 40 milioni, il Napoli dimostra di avere una disciplina di bilancio ben consolidata.