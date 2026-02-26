Demi Moore sarà ospite a ‘Che Tempo che fa’ l’annuncio di Fabio Fazio

Demi Moore sarà protagonista di una nuova puntata di ‘Che Tempo che Fa’, annunciata da Fabio Fazio. L’attrice statunitense si prepara ad incontrare il pubblico televisivo, portando con sé la sua lunga carriera e le sue esperienze nel mondo dello spettacolo. La sua presenza si inserisce in un palinsesto ricco di interviste e approfondimenti, attirando l’attenzione di molti telespettatori.

(Adnkronos) – L'attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di 'Che tempo che fa'. "Una diva dal fascino senza tempo. La star di Hollywood a Che Tempo che fa. Domenica alle 19.30 sul Nove e in streaming su Discovery Plass", annuncia infatti su Instagram Fabio Fazio con un video dove compaiono una serie di immagini di film in cui l'attrice ha recitato. Candidata al premio Oscar lo scorso anno per 'The Substance', l'attrice vanta oltre 40 anni di carriera. Tra i suoi film più noti 'Ghost', 'Soldato Jane', 'Proposta indecente' e 'Codice d'onore'.