Il 29 marzo va in onda un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Durante la puntata, sarà presente come ospite speciale Gianni Morandi. La trasmissione si svolge come di consueto nella serata domenicale, confermando la programmazione settimanale del programma.

Come ogni domenica anche nella serata del 29 marzo si rinnova l’appuntamento con uno dei talk di maggior successo della tv, ovvero Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Anche questa sera la nuova puntata del talk sarà impreziosita da grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo con alcuni dei volti più amati dal pubblico televisivo tra i quali spicca senza dubbio Gianni Morandi pronto a festeggiare un traguardo molto importante: i 60 anni di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, canzone simbolo di un’epoca e di una generazione intera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 29 marzo: Gianni Morandi super ospite di Fabio Fazio

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