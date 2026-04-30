Fabio Ascione ucciso per errore Francescopio Autiero resta in carcere | la conferma del Riesame

Il Riesame ha confermato la detenzione di Francescopio Autiero, accusato dell'uccisione di Fabio Ascione. Gli avvocati dell’indagato avevano chiesto di modificare il reato, passando da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo. La decisione è arrivata dopo aver esaminato i documenti e le argomentazioni presentate nel corso delle udienze. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’arresto di Autiero e alla conferma della sua custodia cautelare.

Il Riesame ha confermato il carcere per Francescopio Autiero, accusato dell'omicidio dell'innocente Fabio Ascione; gli avvocati avevano chiesto la riqualificazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fabio Ascione potrebbe essere stato ucciso per erroreNel mirino degli investigatori c'è un gruppo di giovanissimi, alcuni appena maggiorenni. Leggi anche: Fabio Ascione ucciso per errore: «A sparargli in petto è stato un minorenne» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fabio Ascione ammazzato per sbaglio, testimone contro killer: spari ad altezza d’uomo; Omicidio Fabio Ascione: il colpo fu esploso a bruciapelo; Ventenne ucciso a Napoli, il gip: l’omicidio di Ascione in preda a delirio di onnipotenza; Omicidio a Ponticelli, perizia: colpo diretto a distanza ravvicinata per Fabio Ascione. Fabio Ascione ucciso per errore, Francescopio Autiero resta in carcere: la conferma del RiesameIl Riesame ha confermato il carcere per Francescopio Autiero, accusato dell'omicidio dell'innocente Fabio Ascione; gli avvocati avevano chiesto la riqualificazione ... fanpage.it Fabio Ascione ammazzato per sbaglio, testimone contro killer: spari ad altezza d’uomoUna perizia tecnica, di quelle elaborate dal gabinetto di polizia scientifica dei carabinieri, per battere su un punto in particolare: il colpo che ha ucciso Fabio Ascione era diretto, esploso ... ilmattino.it Una perizia tecnica, di quelle elaborate dal gabinetto di polizia scientifica dei carabinieri, per battere su un punto in particolare: il colpo che ha ucciso Fabio Ascione era diretto, esploso da una distanza massima di cinquanta centimetri - facebook.com facebook