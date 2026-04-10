Fabio Ascione ucciso per errore | A sparargli in petto è stato un minorenne

Nelle indagini sul caso di un uomo ucciso per errore, gli inquirenti hanno identificato un minorenne come presunto autore del colpo che ha colpito mortalmente la vittima in petto. Sul taccuino degli investigatori c’è un nome evidenziato con un cerchio in rosso, anche se non sono ancora state confermate le responsabilità. Sono stati raccolti alcuni indizi che hanno permesso di ricostruire una prima traccia dell’accaduto.

Sul taccuino degli inquirenti c’è un nome cerchiato in rosso. Nessuna certezza, ma una serie di indizi grazie ai quali è stata ricomposta una prima, importante traccia investigativa. Una pista che parte dalle palazzine basse di Ponticelli, le stesse dove all’alba di martedì ha trovato la morte il ventenne Fabio Ascione, e che porta dritto all’hinterland vesuviano. È da qui che sarebbe partito il commando entrato in azione in viale Carlo Miranda, esplodendo un non meglio precisato numero di colpi di pistola. Uno di questi, però, è andato a segno sul petto di un ragazzo senza alcun legame con il crimine. La sua unica “colpa”, quella di aver incrociato i killer che intanto avevano già messo nel mirino il gruppo rivale che, proprio in quell’istante, si era radunato sotto i porticati del Parco Topolino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Fabio Ascione ucciso per errore: «A sparargli in petto è stato un minorenne» Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di personaSulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista. Leggi anche: Fabio Ascione morto a Ponticelli, 20enne ucciso per un ?errore dei killer?: «Fuggito il vero obiettivo» Temi più discussi: Omicidio a Napoli: il 20enne Fabio Ascione ucciso in un agguato a Ponticelli; L’ultima notte di Fabio, ucciso a vent’anni davanti al bar. Forse è stato colpito per errore; Fabio Ascione morto a Ponticelli, 20enne ucciso per un errore dei killer: Fuggito il vero obiettivo; Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer. Fabio Ascione ucciso per errore: «A sparargli in petto è stato un minorenne»Sul taccuino degli inquirenti c’è un nome cerchiato in rosso. Nessuna certezza, ma una serie di indizi grazie ai quali è stata ricomposta una prima, importante ... ilmattino.it Fabio ucciso per errore a Ponticelli, non era lui l’obiettivo del killerOmicidio a Ponticelli, Fabio Ascione ucciso per errore durante un agguato: indagini in corso tra silenzi e ipotesi di matrice camorristica. internapoli.it I genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaziolo ucciso sul lungomare di Napoli nell'ambito di una rissa a cui era del tutto estraneo, scoppiata solo per un paio di sneakers sporcate esprimono vicinanza alla famiglia di Fabio Ascione, il 20enne che all - facebook.com facebook La madre cristiana è orgogliosa di aver riempito le galere di ragazzini colpevoli di piccoli reati mentre fuori i ragazzi continuano a morire ammazzati. Fabio Ascione aveva vent'anni, lavorava, era un ragazzo benvoluto da tutti, x.com