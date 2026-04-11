Gli investigatori stanno indagando sulla morte di un giovane di 20 anni avvenuta a Ponticelli, periferia di Napoli. Al momento, si ipotizza che l’uccisione possa essere stata un errore e nel mirino ci sarebbero alcuni ragazzi, alcuni dei quali appena maggiorenni. La dinamica dell’episodio e i dettagli sul gruppo coinvolto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Nel mirino degli investigatori c'è un gruppo di giovanissimi, alcuni appena maggiorenni. Sarebbero stati loro a uccidere Fabio Ascione, 20 anni appena, a Ponticelli, periferia est di Napoli. I carabinieri stanno ricostruendo il raid e verificando il movente. Al momento non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi prende corpo anche quella dello scambio di persona: Ascione potrebbe non essere stato il bersaglio, ma uno degli amici con cui si trovava. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fabio Ascione potrebbe essere stato ucciso per errore

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Fabio Ascione è stato ucciso per errore nella guerra tra bande di Napoli, e non avrà neanche un funerale pubblicoLa Questura ha vietato i funerali pubblici per il 20enne ucciso a Ponticelli; la pallottola che ha colpito Fabio Ascione sarebbe partita...

Temi più discussi: Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite; L’ultima notte di Fabio, ucciso a vent’anni davanti al bar. Forse è stato colpito per errore; Fabio Ascione morto a Ponticelli, 20enne ucciso per un errore dei killer: Fuggito il vero obiettivo; Fabio Ascione, chi era il 20enne ucciso in un agguato a Napoli: incensurato, era al bar con gli amici. Ipotesi scambio di persona.

Omicidio Fabio Ascione a Ponticelli: il killer è un minoreLe indagini sull’omicidio di Fabio Ascione a Ponticelli indicano un killer minorenne. La verità sulla morte del ventenne. stylo24.it

Fabio Ascione ucciso per errore: «A sparargli in petto è stato un minorenne»Sul taccuino degli inquirenti c’è un nome cerchiato in rosso. Nessuna certezza, ma una serie di indizi grazie ai quali è stata ricomposta una prima, importante ... ilmattino.it

L’omicidio di Fabio Ascione sarebbe stato preceduto da una rissa tra giovanissimi di Ponticelli e altri provenienti dalla provincia. Vi sarebbe anche un nome sul taccuino degli inquirenti, che in questi giorni hanno ascoltato diverse testimonianze arrivando a ind - facebook.com facebook

La madre cristiana è orgogliosa di aver riempito le galere di ragazzini colpevoli di piccoli reati mentre fuori i ragazzi continuano a morire ammazzati. Fabio Ascione aveva vent'anni, lavorava, era un ragazzo benvoluto da tutti, x.com