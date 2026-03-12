F1 Oscar Piastri | In Cina sarà diverso possiamo avvicinarci alla Mercedes

La Formula 1 si prepara per il secondo Gran Premio del 2026, che si terrà in Cina dopo il debutto in Australia. Oscar Piastri ha dichiarato che in questa gara le cose potrebbero cambiare, affermando che la squadra può avvicinarsi alla Mercedes. La corsa si svolgerà sul circuito cinese e rappresenta un momento importante nel calendario stagionale.

La F1 non si ferma e dopo il debutto in Australia ora si sposta in Cina, per affrontare il secondo capitolo del Mondiale 2026. Si tratta del primo appuntamento della stagione con annessa la Sprint Race, l’anno scorso conquistata dalla Ferrari di Lewis Hamilton. Vedremo se i valori visti a Melbourne cambieranno in una pista, quella di Shangai, relativamente diversa. Tanti gli spunti in vista del GP asiatico con la Mercedes chiamata a riconfermarsi davanti a tutti. La Ferrari, dal proprio canto, spera di aver già colmato parte del gap dalla scuderia tedesca. Chiamata invece ad un riscatto la McLaren. Oggi tra i tanti piloti che hanno preso parte al media day c’è anche Oscar Piastri che alla stampa ha espresso le sue considerazioni alla vigilia del Gran Premio di Cina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

