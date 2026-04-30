F1 Nikolas Tombazis chiaro sulla situazione Mercedes | Non accetto critiche sul fatto che qualcuno barasse

Durante una conferenza stampa a Miami, Nikolas Tombazis ha affrontato nuovamente la questione relativa al motore Mercedes, due giorni dopo aver commentato la vicenda. Ha ribadito che non tollera critiche riguardo a eventuali comportamenti illeciti o barare, sottolineando la sua posizione ferma sulla questione. La discussione si è concentrata sulle recenti polemiche che hanno coinvolto il team, senza lasciar spazio ad altre interpretazioni.

A distanza di due giorni, in occasione di una conferenza stampa tenuta a Miami, Nikolas Tombazis è tornato a parlare del polverone innalzatosi ad inizio stagione sul motore Mercedes. Il caso era scoppiato in inverno e riguardava principalmente il rapporto di compressione del motore della scuderia tedesca, considerato ai limiti del nuovo regolamento. Dopo la verifica effettuata dalla FIA a temperatura ambiente (decisione adottata ad ottobre), le monoposto verranno nuovamente sottoposte ad un test per il controllo del rapporto di compressione a caldo, per eliminare totalmente i dubbi sulla non liceità della Power Unit Mercedes. Il responsabile...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Nikolas Tombazis chiaro sulla situazione Mercedes: “Non accetto critiche sul fatto che qualcuno barasse” Notizie correlate Gravina a Le Iene rompe il silenzio: «Amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi un risultato che meritavano ma non accetto che qualcuno si permetta di definirmi indegno!»Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... F1, Lewis Hamilton: “Il team ha fatto un ottimo lavoro, ma perdiamo tanto nei rettilinei da Mercedes”Lewis Hamilton si è piazzato in quarta posizione al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, in occasione del secondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: F1, Nikolas Tombazis fa chiarezza sull’ADUO: svelati i modi e i tempi; Tombazis guarda al futuro: Elettrico non cresciuto secondo attese. Non saremo più ostaggi delle case automobilistiche; F1 2026: parametri e tempistiche ADUO spiegati da Nicolas Tombazis - Formula 1; F1, passi indietro sulle regole 2026: Tombazis annuncia i correttivi dopo le polemiche. F1, Nikolas Tombazis chiaro sulla situazione Mercedes: Non accetto critiche sul fatto che qualcuno barasseA distanza di due giorni, in occasione di una conferenza stampa tenuta a Miami, Nikolas Tombazis è tornato a parlare del polverone innalzatosi ad inizio ... oasport.it F1, Nikolas Tombazis fa chiarezza sull’ADUO: svelati i modi e i tempiIl ritorno in pista della F1 a Miami, dopo cinque settimane di pausa, coincide con una fase cruciale non solo della stagione, ma anche della definizione ... oasport.it Nikolas Tombazis ha ammesso come la FIA fosse a conoscenza dei problemi di queste power unit 2026 già dallo scorso anno e che, nonostante fosse stata proposta di cambiare la ripartizione 50-50, il tutto venne bocciato all'unanimità Foto -X: Nachez98 - facebook.com facebook F1, Nikolas Tombazis fa chiarezza sull’ADUO: svelati i modi e i tempi - x.com