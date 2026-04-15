Gravina a Le Iene rompe il silenzio | Amareggiato per non aver dato ai nostri tifosi un risultato che meritavano ma non accetto che qualcuno si permetta di definirmi indegno!

Il presidente dimissionario della FIGC ha rilasciato un’intervista a Le Iene su Italia 1, affrontando il tema della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Ha espresso amarezza per non aver ottenuto il risultato sperato, riferendosi alla delusione dei tifosi, ma ha anche commentato le accuse di essere definito indegno. La discussione si inserisce in un momento di grande difficoltà per il calcio nazionale, con Gravina che ha deciso di parlare apertamente.

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