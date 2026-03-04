F1 GP Australia | gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streaming

Il Gran Premio d'Australia di Formula 1 rappresenta il primo evento della stagione 2026 e segna l'inizio della nuova era regolamentare del campionato. La gara si svolge in Australia, e la copertura televisiva sarà disponibile sia in diretta TV che in streaming. Gli orari di programmazione sono stati comunicati e permetteranno agli appassionati di seguire l’intera competizione.

Dopo le due intense sessioni di test in Bahrain è arrivato il momento di fare sul serio per le 11 squadre e per i 22 piloti che partecipano al mondiale 2026 di Formula 1. Una delle stagioni più attese di sempre, grazie alla rivoluzione regolamentare che ha cambiato motore, telaio e aerodinamica. Nel weekend scatterà così la 77esima edizione della massima serie del mondo delle quattro ruote con il Gran Premio d'Australia, in programma sul circuito dell'Albert Park di Melbourne da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026. Dopo quattro anni di monoposto a effetto suolo, adesso le Formula 1 sono più corte, più strette, più leggere e ci sarà l'aerodinamica attiva, con i piloti che potranno scegliere da soli quando aprire i flap all'anteriore e al posteriore.