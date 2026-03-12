F1 in tv GP Cina 2026 | orari prove libere e qualifiche sprint venerdì 13 marzo programma streaming
Venerdì 13 marzo inizia il weekend del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Sono previsti prove libere, qualifiche e sprint con orari specifici per tutte le sessioni, trasmesse in streaming e in diretta TV. La giornata segna l’inizio delle attività sul circuito, con la partecipazione di piloti e team pronti a scendere in pista.
Venerdì 13 marzo prenderà il via il week end del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Messo alle spalle il primo fine-settimana dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il Circus torna subito in scena sul tracciato di Shanghai. Un circuito più convenzionale rispetto a quello nella terra dei canguri e vedremo quali saranno gli equilibri in pista. La Ferrari è reduce da un primo round tra aspetti positivi e negativi. Dopo un inizio confortante nel day-1, la Rossa è andata in difficoltà nelle qualifiche. I risultati nel time-attack non sono stati esaltanti. In gara, invece, la prestazione espressa è stata migliore e ha permesso a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton di risalire in classifica, chiudendo in terza e quarta posizione, alle spalle delle due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
