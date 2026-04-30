Durante la conferenza stampa del Gran Premio di Miami, il pilota della Formula 1 ha commentato il recente cambiamento di regolamento, definendolo “ridicolo”. Si è detto consapevole dell’importanza di concentrarsi sulla corsa e ha commentato le novità introdotte, che influenzeranno l’andamento del fine settimana. Il quarto appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 2026 si svolge in un contesto di discussioni accese tra team e organizzatori riguardo le nuove normative.

George Russell sa di non poter più distrarsi e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Si torna in azione, finalmente, dopo oltre un mese di stop forzato e lo si farà sulla pista ricavata attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida. Come si ripartirà? Tutto sarà come visto nelle prime tre uscite oppure inizierà davvero una nuova stagione? Giova ricordare poi, che il weekend statunitense proporrà il format con la Sprint Race, per cui sin dalla giornata di domani si inizierà a fare sul serio. Il pilota inglese arriva all’appuntamento di Miami dopo aver ceduto la vetta della classifica generale al suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell verso il GP di Miami: “Il cambio di regolamento? Penso sia ridicolo…”

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