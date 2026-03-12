George Russell si presenta alla conferenza stampa del Gran Premio di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, con un tono deciso e concentrato. Ha dichiarato che la sua vettura è la più veloce, ma che Ferrari e Verstappen saranno comunque competitivi durante la gara. La sessione ha dato il via ufficiale al fine settimana di corse in Cina.

George Russell si presenta concentrato e determinato in occasione della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo il brillante esordio di Melbourne il pilota inglese vuole confermare il dominio della sua W17 anche sul tracciato di Shanghai che, per il lay-out che propone, sembra fatto apposta per le prestazioni della monoposto di Brackley. Si sapeva che la scuderia capeggiata dal team principal Toto Wolff sarebbe stata la grande favorita per questo avvio di campionato, ma quanto messo in mostra all’Albert Park ha davvero impressionato con George Russell e Andrea Kimi Antonelli che sembrano avere a disposizione un margine notevole sui più immediati inseguitori, dalla Ferrari a tutte le altre. 🔗 Leggi su Oasport.it

George Russell si lancia verso il GP di Shanghai: "Abbiamo la vettura più veloce ma Ferrari e Verstappen saranno della partita"

