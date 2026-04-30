Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 torna in pista con nuove gare e aggiornamenti. La pausa ha visto i team lavorare su sviluppi tecnici e strategie per la ripresa. Durante questo periodo, sono state organizzate sessioni di test e incontri tra i piloti. La ripartenza ha portato con sé nuove qualifiche e gare, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle classifiche e sui risultati di questa fase iniziale.

Motor News torna con una nuova puntata dedicata alla ripartenza della Formula 1 dopo tre settimane di stop forzato. Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano quanto accaduto nella prima parte del campionato e raccontano cosa è successo dietro le quinte durante questa lunga pausa, tra sviluppi tecnici, adattamenti e riflessioni dei team. Al centro dell’attenzione c’è la situazione Red Bull e le dichiarazioni di Max Verstappen, che ha lasciato intendere una certa mancanza di stimoli in questa stagione così rivoluzionata dal nuovo regolamento. I temi principali: Il bilancio della prima parte del Mondiale di Formula 1 Cosa è cambiato durante...🔗 Leggi su Oasport.it

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F1 2026, si torna in pista: cosa è successo durante la pausa

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