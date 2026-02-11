LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si torna in pista! Primi giri per Leclerc

Questa mattina a Sakhir è ripresa la fase di test della Formula 1. Le monoposto sono tornate in pista alle 13.00, dando il via ai primi giri della giornata. Charles Leclerc è stato tra i primi a scendere in pista, mentre gli ingegneri monitorano attentamente i dati raccolti. La giornata prosegue con molte prove sulla pista del Bahrain, mentre gli appassionati seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 BANDIERA VERDE! Scatta la seconda parte del primo giorno di test di F1 in Bahrain. 12.57 Pierre Gasly debutta con Alpine, mentre Sergio Perez è atteso con Cadillac. Discorso differente per Haas con Ocon ancora in auto anche nella Session 2. 12.54 Ricordiamo la classifica dei tempi alla vigilia della seconda parte del day-1: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.433 2 Oscar Piastri McLaren +0.169 3 George Russell Mercedes +0.675 4 Lewis Hamilton Ferrari +1.000 5 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.736 6 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.512 7 Carlos Sainz Williams +2.

