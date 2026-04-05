Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel mar Baltico

Una balena incagliata da diversi giorni al largo dell’isola di Poel, nel mar Baltico a nord della Germania, potrebbe ricevere un nuovo tentativo di salvataggio. Al momento, si stanno valutando le operazioni con un catamarano come possibile metodo per liberarla. Nessuna informazione è stata ancora confermata riguardo a quando e come si svolgerà l’intervento. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Un nuovo e inatteso tentativo di salvataggio con un catamarano è allo studio per la balena incagliata da giorni al largo dell’isola di Poel, nel mar Baltico a nord della Germania. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente del Land Mecklenburg-Pomerania Anteriore, Till Backhaus, spiegando che la decisione dipenderà da una valutazione sanitaria. Lo riferiscono diversi media tedeschi. L’animale, un megattera di circa 12 tonnellate e oltre 12 metri di lunghezza, versa in condizioni «molto gravi», secondo il ministro. Il piano prevede l’uso di un catamarano disponibile in Danimarca, con il quale il cetaceo verrebbe sollevato tramite cinghie e trasportato in mare aperto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel mar Baltico Germania, i soccorritori cercano di rimettere in mare una megattera arenatasi nel Mar BalticoLe squadre di soccorso nel nord della Germania stanno lavorando per rimettere in mare una megattera arenatasi in acque poco profonde nel Mar Baltico. Leggi anche: I cambiamenti climatici abbassano il livello delle acque nel Mar Baltico. Com’è possibile? La balena arenata nel Baltico è viva, ha mosso la coda e inarcato la schiena Temi più discussi: Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel mar Baltico; Balena incagliato nel Baltico, tentativi di salvataggio senza esito: perché non viene abbattuto; Sospese le operazioni di salvataggio per la megattera, l'esperto: Crediamo che morirà; Valanga travolge due escursionisti: c’è un morto, inutile ogni tentativo di salvataggio. Nuovo tentativo di salvataggio della balena incagliata nel mar Baltico(ANSA) - BRUXELLES, 05 APR - Un nuovo e inatteso tentativo di salvataggio con un catamarano è allo studio per la balena incagliata da giorni al largo dell'isola di Poel, nel mar Baltico a nord della G ... corrieredellosport.it Germania, sospese operazioni salvataggio per la megattera del BalticoL'animale, lungo 13,5 metri, era stato avvistato per la prima volta lo scorso 23 marzo, incagliato su un banco di sabbia vicino alla città di Lubecca. Le autorità hanno escluso la possibilità di ... tg24.sky.it Un nuovo e inatteso tentativo di salvataggio con un catamarano è allo studio per la balena incagliata da giorni al largo dell'isola di Poel, nel mar Baltico a nord della Germania. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente del Land Mecklenburg-Pomerania Anteriore, T facebook Balena incagliata, nuovo tentativo di salvataggio x.com