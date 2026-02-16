Eolico offshore | studi italiani sbloccano potenziale energetico e occupazionale nel Mediterraneo

Una ricerca italiana ha dimostrato che l’eolico offshore nel Mediterraneo può generare oltre 150 gigawatt di energia e creare migliaia di posti di lavoro. La causa di questa scoperta risiede in due studi scientifici condotti da esperti nazionali, che hanno analizzato le aree marittime italiane e le potenzialità di installazione di turbine eoliche in mare aperto. Un dettaglio concreto è la valutazione di circa 20.000 nuovi impieghi che potrebbero nascere con lo sviluppo di questi impianti.

Eolico Offshore: la Ricerca Italiana Rilancia la Sfida per un'Energia Pulita dal Mare. L'Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV) punta a sbloccare lo sviluppo dell'eolico offshore in Italia, forte di due studi scientifici che quantificano il potenziale economico, occupazionale e ambientale di questa fonte rinnovabile. Le ricerche, condotte dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Energetica della Sapienza Università di Roma, hanno ottenuto il riconoscimento della comunità scientifica internazionale con pubblicazioni su riviste specialistiche. Un Potenziale da Sbloccare: I Dati della Ricerca.