Secondo i dati del CRESA, l’export delle imprese della provincia di Teramo ha raggiunto i 1,8 miliardi di euro. Il Progetto SEI, promosso dalla Camera di Commercio, mira a sostenere e rafforzare le piccole e medie imprese locali. Questi numeri evidenziano una crescita significativa delle esportazioni nel territorio, che coinvolge diverse aziende del settore produttivo. La situazione attuale riflette un incremento delle attività commerciali all’estero per le imprese della zona.

? Cosa sapere L'export del territorio teramano raggiunge 1,8 miliardi di euro secondo i dati CRESA.. Il Progetto SEI della Camera di Commercio punta a potenziare le PMI locali.. I 1,8 miliardi di euro di export generati dal territorio teramano segnano un punto di conferma per la tenuta economica locale, durante un incontro strategico tenutosi presso la sede della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia per potenziare la competitività delle piccole e medie imprese sui mercati internazionali. L’evento, focalizzato sul Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia), ha messo a confronto i vertici del sistema camerale con le realtà produttive del comprensorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo vola con l’export: 1,8 miliardi per le imprese locali

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