Stefano Sensi, ex centrocampista dell'Inter, ha ritrovato fiducia e forma dopo alcuni anni difficili. La sua carriera ha avuto momenti di successo, come durante la stagione 201516 con il Cesena, quando la sua qualità tecnica si è distinta nel campionato di Serie B. Ora, a distanza di diversi anni, è tornato in una nuova squadra, dove continua a dimostrare le proprie capacità sul campo.

La sua qualità è sempre stata cristallina. Fin dai tempi in cui – e chi vi scrive ha avuto modo di testimoniarlo dal vivo – nella freschezza delle venti primavere faceva girare alla perfezione l’arrembante Cesena che nella stagione 201516 (ri)provò il grande salto in Serie A. Poi tre anni Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ex Inter, Stefano Sensi è calcisticamente rinato: il grande “what if” nerazzurro

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