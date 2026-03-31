Un ex calciatore ha rilasciato un'intervista a The Athletic in cui ha parlato della sua esperienza con l’Inter, affermando che la squadra era molto forte. Ha anche indicato un momento particolarmente difficile vissuto con la maglia nerazzurra, senza però fornire dettagli specifici. La dichiarazione si concentra sul rendimento della squadra e su un periodo complesso della sua permanenza.

Inter News 24 Conceicao a The Athletic: «Con l’Inter eravamo una grande squadra. In nerazzurro il momento più difficile quando.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Sergio Conceição, 51 anni, rimane una delle figure più iconiche e carismatiche del calcio europeo moderno. Una carriera straordinaria da calciatore, vissuta come esterno offensivo di spinta, e vestendo in Serie A le maglie di club prestigiosi come Lazio, Inter e Parma. Poi è diventato l’ allenatore più vincente nella storia del Porto e, oggi, il tecnico portoghese è attualmente impegnato in Arabia Saudita alla guida dell’ Al Ittihad. Oltre ai successi professionali, Sérgio rappresenta un caso unico nel panorama sportivo mondiale per la sua dinastia familiare: è padre di cinque figli, tutti calciatori professionisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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