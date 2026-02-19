Maxi frode al fisco | confiscato mezzo milione di euro a un imprenditore bresciano

Un imprenditore bresciano ha subito il sequestro di circa 500mila euro dopo essere stato condannato per evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Desenzano ha eseguito il provvedimento, che ha colpito i fondi accumulati illecitamente. La confisca arriva dopo che la Corte d’Appello ha confermato la condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia. Gli inquirenti hanno ricostruito un giro di denaro nascosto attraverso false fatturazioni. La decisione segue un’indagine lunga e complessa condotta nei mesi scorsi.

Confisca definitiva dopo la condanna per dichiarazione infedele: trovati anche 50mila euro in contanti in una cassetta di sicurezza Confiscati circa 500mila euro a un imprenditore bresciano condannato per evasione fiscale. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Desenzano, dopo che la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia. L’indagine era partita da un controllo fiscale su una ditta individuale del settore edilizio, durante il quale erano emerse gravi irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi. Gli accertamenti avevano portato alla denuncia per dichiarazione infedele e, nel corso del processo, le prove raccolte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di arrivare alla condanna dell’imprenditore a otto mesi di reclusione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

