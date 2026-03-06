Si fingono dipendenti di Autostrade e si fanno pagare il pedaggio | svelata la truffa

Due cittadini extracomunitari di origini magrebine sono stati scoperti mentre si fingevano dipendenti di Autostrade e si facevano pagare il pedaggio vicino al casello autostradale di Napoli Est. Approfittando della sosta degli automobilisti, indossavano abiti che simulavano il personale autostradale per ingannare i conducenti e ottenere denaro senza autorizzazione. La truffa è stata smascherata dalle forze dell'ordine.

A ridosso del casello autostradale di Napoli Est due cittadini extracomunitari, di origini magrebine, approfittando della sosta degli automobilisti, travestendosi da personale della Società Autostrade per l'Italia, avevano architettato un sistema ben congegnato per trarre in inganno gli utenti in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Si fingono dipendenti in servizio all'estero e con una falsa mail si fanno bonificare 11mila euro: truffata azienda di Busseto, 4 denunciatiI carabinieri hanno ricostruito il percorso dei fondi sottratti a un'azienda della “Bassa” tramite una e-mail ingannevole.

Si fingono il figlio e si fanno dare più di 2mila euro, denunciatiSi sono finti il figlio bisognoso di soldi di una donna residente a Renate e si sono fatti inviare truffaldinamente più di 2mila euro.

Una raccolta di contenuti su Si fingono dipendenti di Autostrade e....

Tentata truffa agli alluvionati: si fingono dipendenti comunali e chiedono denaroRecentemente sono state segnalate richieste di denaro da parte di sedicenti dipendenti pubblici che hanno avvicinato alcuni cittadini coinvolti nelle alluvioni. Si tratta di veri e propri tentativi di ... ravennawebtv.it

Truffa del pedaggio autostradale non pagato: come riconoscerlaAttenzione ai finti SMS di Autostrade per l'Italia: il messaggio parla di un pedaggio non pagato, ma è una truffa di tipo smishing. Attenzione agli SMS contenenti un avviso per un pedaggio ... punto-informatico.it