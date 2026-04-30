Ex Ferrotel stabilizzati 17 lavoratori Sas De Luca M5S | Fine a anni di precarietà

Ieri sono stati firmati i contratti a tempo indeterminato per 17 lavoratori provenienti dai bacini ex Servirail ed ex Ferrotel. I nuovi dipendenti entreranno a far parte della SAS (Servizi Ausiliari Sicilia) e saranno impiegati presso il Consorzio Autostrade Siciliano. Questa decisione garantisce loro un rapporto di lavoro stabile, dopo anni di precarietà.

Sono stati firmati ieri i contratti a tempo indeterminato full time per 17 lavoratori provenienti dai bacini ex Servirail ed ex Ferrotel, che entrano ufficialmente a far parte della SAS (Servizi Ausiliari Sicilia) e saranno impiegati presso il Consorzio Autostrade Siciliano.Dei 17 lavoratori.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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