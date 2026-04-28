È stato firmato l’atto finale che sancisce la stabilizzazione di coloro che da oltre 25 anni lavorano come Asu nel settore dei Beni Culturali. La notizia riguarda circa 200 dipendenti che, dopo un lungo periodo di precariato, passano a contratti a tempo indeterminato a tempo pieno. La firma rappresenta il risultato di un percorso avviato diversi anni fa e concluso in queste settimane.

Si è finalmente concluso con la firma dei contratti a tempo indeterminato full time il percorso di stabilizzazione dei lavoratori ASU dei Beni Culturali in Sicilia, al centro di una battaglia pluriennale condotta accanto ai sindacati e ai lavoratori, dal MoVimento 5 Stelle e, in particolare, dall’on. Antonio De Luca, capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana. Il 27 e 28 aprile, presso la sede della SAS a Palermo, sono stati sottoscritti 255 contratti a tempo indeterminato full time per i lavoratori ASU dei Beni Culturali e della motorizzazione, ai quali si aggiungeranno nei prossimi giorni 20 unità provenienti dai bacini ex Servirail e Ferrotel, per un totale di 275 lavoratori stabilizzati.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Asu Beni Culturali, Antonio De Luca (M5S): "Concluso il percorso di stabilizzazione, fine di un precariato lungo oltre 25 anni"

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