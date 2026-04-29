I 259 lavoratori Asu stabilizzati in Sas | Premiati mesi di lavoro e di impegno sindacale

Dopo sedici mesi dall’approvazione della legge regionale, già confermata dalla Corte Costituzionale, i 259 lavoratori Asu dei beni culturali sono stati ufficialmente stabilizzati. La normativa, che ha richiesto quasi un anno e mezzo per essere applicata, consente a questi dipendenti di uscire dal precariato dopo trent’anni di lavoro. La loro stabilizzazione rappresenta la conclusione di un percorso lungo e atteso da tempo.

In Sicilia ci sono voluti sedici mesi affinché una legge regionale, già convalidata dalla Corte Costituzionale, fosse finalmente applicata e permettesse la stabilizzazione dei lavoratori Asu dei beni culturali dopo trent’anni di precariato. L’obiettivo non era soltanto interrompere una condizione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Asu Beni culturali, i sindacati: "Da mesi 259 lavoratori attendono la stabilizzazione"Il 23 ottobre 2025, precisamente il giorno precedente all’approvazione della Giunta di governo dell’appendice al Piano assunzionale 2025 della... Fine del precariato, i lavoratori Asu firmano a tempo indeterminato con la SasConclusa la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stabilizzati 259 lavoratori ASU in Sicilia: trent'anni di precariato diventano storia; Stabilizzati 259 lavoratori ASU in Sicilia: fine di 30 anni di precariato; Stabilizzazione ex ASU, Caronia (Noi Moderati): Vittoria di fatti e volontà, restituiamo libertà e dignità a 259 lavoratori; Ex ASU, via alla stabilizzazione di 259 lavoratori in Sicilia. Stabilizzati 259 lavoratori ASU in Sicilia: fine di 30 anni di precariatoSono stati stabilizzati i 259 lavoratori ASU impiegati nei beni culturali in Sicilia. Un risultato atteso da anni e raggiunto dopo un lungo percorso amministrativo e sindacale. La svolta arriva a dist ... blogsicilia.it Stabilizzazione ex ASU, Caronia (Noi Moderati): Vittoria di fatti e volontà. Restituiamo libertà e dignità a 259 lavoratoriPalermo – Siamo arrivati alla stabilizzazione dei lavoratori Asu dopo tanti anni di battaglie, grazie alla mia ferrea determinazione ... lavalledeitempli.net Beni culturali in Sicilia, traguardo storico: stabilizzati 259 lavoratori ASU - facebook.com facebook Giunge a compimento la procedura di stabilizzazione dei lavoratori Asu ed ex Servirail e Ferrotel. Sono stati firmati questa mattina i primi dei 275 contratti di lavoro a tempo indeterminato previsti. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #RegioneSi x.com