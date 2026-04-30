Ex Fanesi rimossi i sigilli | prevista per lunedì la ripartenza delle operazioni di restyling

Oggi, alle 12, sono stati rimossi i sigilli dall’area di cantiere dell’ex Garage Fanesi a Falconara Marittima. La rimozione segna il ripristino delle attività di restyling previste per lunedì, quando dovrebbero riprendere ufficialmente i lavori di ristrutturazione. La zona era stata sotto sequestro, ma ora le operazioni di riavvio sono state autorizzate e si attende l’inizio delle attività programmate.

FALCONARA MARITTIMA - Sono stati rimossi oggi, giovedì 30 aprile alle ore 12, i sigilli all’area di cantiere dell’ex Garage Fanesi. Il dissequestro è stato eseguito dai carabinieri forestali in seguito alla decisione del Tribunale del Riesame che, nella giornata di martedì 28 aprile, aveva.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ex Fanesi dissequestrato: "Il cantiere riapre lunedì. Siamo al 75% delle opere"Dopo il dissequestro immediato dell’ex Fanesi, "da lunedì la ditta tornerà in cantiere e così potranno ripartire anche i lavori". Csaq Monti, sopralluogo per la ripartenza, riapertura prevista entro fine febbraio(Adnkronos) – Si è svolto oggi il sopralluogo presso il CSAQ Monti, tappa fondamentale nel percorso di ripristino delle attività dopo l’interruzione... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ex Fanesi, il Comune di Falconara vince il ricorso al riesame. Disposto il dissequestro della struttura. Ex Fanesi dissequestrato: Il cantiere riapre lunedì. Siamo al 75% delle opereL’assessore ai Lavori Pubblici Barchiesi dopo la decisione del Riesame: Mancano finiture interne, infissi e arredi, oltre alla parte vincolata. ilrestodelcarlino.it Dissequestrato l’ex Fanesi. Il cantiere potrà riprendere nonostante l’inchiestaIl Tribunale del Riesame accoglie l’istanza degli avvocati del Comune che ha fatto rilevare come l’area non sia soggetta a vincolo paesaggistico. ilrestodelcarlino.it