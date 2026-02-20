Csaq Monti sopralluogo per la ripartenza riapertura prevista entro fine febbraio

Il CSAQ Monti ha ricevuto oggi una visita sul sito, dopo il crollo della torre che ha fermato le operazioni nelle ultime settimane. La visita, condotta da tecnici e ingegneri, ha verificato lo stato delle strutture e le misure di sicurezza adottate. La ripresa delle attività è prevista entro fine febbraio, con lavori di consolidamento già avviati. La ripartenza rappresenta un passo importante per il funzionamento dell’impianto e per i lavoratori coinvolti. La data di riapertura resta ancora da ufficializzare.

(Adnkronos) – Si è svolto oggi il sopralluogo presso il CSAQ Monti, tappa fondamentale nel percorso di ripristino delle attività dopo l'interruzione dovuta al crollo della torre nelle scorse settimane. Un momento importante che segna l'avvio concreto del ritorno alla normalità, reso possibile anche grazie alla collaborazione istituzionale e alla verifica delle condizioni di sicurezza degli spazi da parte della Soprintendenza Capitolina. A partire da lunedì inizieranno i lavori sulla porta d'ingresso laterale e sulla sistemazione delle fioriere. Entro il 27 febbraio è prevista l'emanazione della nuova Ordinanza che consentirà la riapertura dell'accesso ai locali, mentre entro il mese di aprile sarà ripristinato anche l'utilizzo parziale del giardinetto.