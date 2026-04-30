Ex Fanesi dissequestrato | Il cantiere riapre lunedì Siamo al 75% delle opere

L’ex Fanesi è stata dissequestrata e il cantiere sarà riaperto lunedì. Secondo fonti ufficiali, i lavori sono ormai al 75% di completamento e la ditta incaricata riprenderà le attività nel sito. La decisione di revocare il sequestro permette di riprendere i lavori senza ulteriori ostacoli, garantendo la prosecuzione delle operazioni previste nel progetto.

Dopo il dissequestro immediato dell’ex Fanesi, "da lunedì la ditta tornerà in cantiere e così potranno ripartire anche i lavori". Lo annuncia l’assessore Valentina Barchiesi, all’indomani della decisione dei giudici del Tribunale del Riesame. L’immobile, come noto, è al centro dell’inchiesta penale che coinvolge il Comune di Falconara. La riqualificazione del vecchio garage si lega anche ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che scade a giugno. Pertanto poter riprendere gli interventi è considerato aspetto prioritario dagli amministratori, che vogliono cancellare dal centro quella "storica incompiuta" e trasformarla in un polo multifunzionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Fanesi dissequestrato: "Il cantiere riapre lunedì. Siamo al 75% delle opere" Notizie correlate La pioggia riapre le buche. Super lavoro per il Cantiere: "Ma siamo sul pezzo... "Via Sperandio, strada dei Lambrelli, via dei Loggi, l’area di Ponte Felcino, via Annibale Vecchi, via Centova. Piscina di via Roma. Finalmente ci siamo. Arrivato l’ok dell’Asl: lunedì riapre dopo 5 mesiL’attesa è (quasi) finita: a partire dal prossimo lunedì, le società sportive e gli atleti potranno tornare ad allenarsi e a gareggiare nuovamente in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ex Fanesi, il Comune di Falconara vince il ricorso al riesame. Disposto il dissequestro della struttura; Dissequestrato l’ex Fanesi. Il cantiere potrà riprendere nonostante l’inchiesta; Falconara, il Comune vince il ricorso al riesame: disposto il dissequestro dell’ex Fanesi; Opposizioni soddisfatte per il dissequestro del cantiere del Fanesi: Occorre fare presto per non perdere i fondi. Ex Fanesi dissequestrato: Il cantiere riapre lunedì. Siamo al 75% delle opereL’assessore ai Lavori Pubblici Barchiesi dopo la decisione del Riesame: Mancano finiture interne, infissi e arredi, oltre alla parte vincolata. ilrestodelcarlino.it Dissequestrato l’ex Fanesi. Il cantiere potrà riprendere nonostante l’inchiestaIl Tribunale del Riesame accoglie l’istanza degli avvocati del Comune che ha fatto rilevare come l’area non sia soggetta a vincolo paesaggistico. ilrestodelcarlino.it Falconara, il Comune vince il ricorso al riesame: disposto il dissequestro dell’ex Fanesi x.com Falconara: ex Fanesi, il Comune vince il ricorso al riesame. Disposto il dissequestro immediato https://www.vivereancona.it/2026/04/29/falconara-ex-fanesi-il-comune-vince-il-ricorso-al-riesame-disposto-il-dissequestro-immediato/72168 - facebook.com facebook