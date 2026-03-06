Dopo cinque mesi di chiusura, la piscina di via Roma riaprirà lunedì, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’Asl. Le società sportive e gli atleti potranno tornare a allenarsi e a partecipare a competizioni nella struttura. La riapertura segna la fine di un periodo di inattività prolungata per il centro natatorio, che torna così a disposizione di coloro che lo frequentano regolarmente.

L’attesa è (quasi) finita: a partire dal prossimo lunedì, le società sportive e gli atleti potranno tornare ad allenarsi e a gareggiare nuovamente in via Roma. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, comunicando la riapertura della piscina Colzi – Martini. Mancava solamente un ultimo passaggio: il via libera del Dipartimento Igiene Pubblica e Prevenzione di Asl Toscana Centro in seguito agli interventi eseguiti dal Comune nel vano tecnico e alle attività relative al riempimento della vasca e alle verifiche di balneabilità svolte dal Cgfs. Sono trascorsi quasi cinque mesi dalla chiusura dell’impianto sportivo, disposta dal Comune a seguito del distacco di parte dell’intonaco da una delle pareti della sala macchine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina di via Roma. Finalmente ci siamo. Arrivato l’ok dell’Asl: lunedì riapre dopo 5 mesi

Medici dell’Asl di Bologna in crisi: “Senza paga da mesi, ci andiamo tutti via**Medici dell’ASL di Bologna in crisi: “Senza paga da mesi, ci andiamo tutti via”** Nel cuore della Sardegna, dove la distanza e l’isolamento rendono...

Leggi anche: Lotteria Italia ci siamo, è arrivato il giorno dell'estrazione: tutte le info e come riscuotere i premi

Tutto quello che riguarda Piscina di via Roma Finalmente ci siamo....

Temi più discussi: La piscina Colzi Martini di via Roma riaprirà lunedì prossimo: arrivato anche l'ok da parte dell'Asl; Piscina di via Roma. Finalmente ci siamo. Arrivato l’ok dell’Asl: lunedì riapre dopo 5 mesi; Piscina Colzi-Martini, lunedì riapre dopo 5 mesi di chiusura; In via Fatebenesorelle apre a giugno la prima piscina pubblica realizzata in centro città.

Piscina di via Roma. Finalmente ci siamo. Arrivato l’ok dell’Asl: lunedì riapre dopo 5 mesiBoccata d’ossigeno per le società del nuoto: la vasca da 50 metri torna disponibile per gli allenamenti e le gare ma senza la presenza di pubblico . lanazione.it

Piscina via Roma, ultimo miglio. Manca solo il via libera dell’AslIl lungo cammino sembra giunto ai titoli di coda, o quasi: manca a quanto pare solo il via libera di Asl per poter arrivare alla riapertura della piscina di via Roma, chiudendo così un percorso non pr ... lanazione.it

Durante una festa in piscina ha avvicinato un ragazzo di 16 anni, circuendolo mentre lui era visibilmente ubriaco. La donna lo ha portato dalla piscina a una delle camere ai piani superiori della villa dove si stava svolgendo la festa, e non si è fermata neanche - facebook.com facebook