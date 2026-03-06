Piscina di via Roma Finalmente ci siamo Arrivato l’ok dell’Asl | lunedì riapre dopo 5 mesi

Dopo cinque mesi di chiusura, la piscina di via Roma riaprirà lunedì, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’Asl. Le società sportive e gli atleti potranno tornare a allenarsi e a partecipare a competizioni nella struttura. La riapertura segna la fine di un periodo di inattività prolungata per il centro natatorio, che torna così a disposizione di coloro che lo frequentano regolarmente.

L’attesa è (quasi) finita: a partire dal prossimo lunedì, le società sportive e gli atleti potranno tornare ad allenarsi e a gareggiare nuovamente in via Roma. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, comunicando la riapertura della piscina Colzi – Martini. Mancava solamente un ultimo passaggio: il via libera del Dipartimento Igiene Pubblica e Prevenzione di Asl Toscana Centro in seguito agli interventi eseguiti dal Comune nel vano tecnico e alle attività relative al riempimento della vasca e alle verifiche di balneabilità svolte dal Cgfs. Sono trascorsi quasi cinque mesi dalla chiusura dell’impianto sportivo, disposta dal Comune a seguito del distacco di parte dell’intonaco da una delle pareti della sala macchine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

