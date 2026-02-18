La pioggia riapre le buche Super lavoro per il Cantiere | Ma siamo sul pezzo

La pioggia ha peggiorato le buche sulle strade di Perugia, complicando il lavoro del cantiere che sta riparando le arterie principali. In particolare, le vie Sperandio, dei Lambrelli, dei Loggi, l’area di Ponte Felcino, via Annibale Vecchi e via Centova sono le più colpite. Gli operai sono già al lavoro, ma la presenza d’acqua rende più difficile intervenire. La pioggia intensa ha dilatato i danni e rallentato le riparazioni.

Via Sperandio, strada dei Lambrelli, via dei Loggi, l'area di Ponte Felcino, via Annibale Vecchi, via Centova. E l'elenco potrebbe continuare. Sono le strade che in queste ore manifestano palesemente i loro problemi: la pioggia (tantissima) di queste settimane, ha contribuito a riaprire magagne "antiche", di strade cioè logorate e che hanno bisogno di interventi importanti. E in queste ore sono decine e decine gli interventi (come le segnalazioni che arrivano alla polizia locale) degli operai del Cantiere comunale, per mettere i rattoppi nelle situazioni più complicate e a rischio per gli automobilisti.