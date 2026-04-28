A Avellino, la campagna elettorale si fa più visibile con la pubblicazione dei programmi dei tre candidati alla carica di sindaco. I documenti, ora disponibili sull’albo comunale, mostrano le proposte e le priorità di ciascun candidato, offrendo un quadro delle loro idee per il futuro della città. Si tratta di un passaggio importante prima delle eventuali elezioni, che permette ai cittadini di conoscere le proposte in modo più diretto.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino la campagna elettorale entra finalmente nella sua fase più “creativa”: sull’albo comunale sono stati pubblicati i programmi elettorali dei tre candidati alla carica di sindaco. E, come da tradizione, sulla carta sembra già tutto risolto. In ordine di uscita, si parte con Nello Pizza, prosegue Laura Nargi e si chiude con Gianluca Festa. Tre documenti, tre visioni, tre idee di città che – almeno leggendo – promettono interventi, rilanci e trasformazioni capaci di cambiare il volto del capoluogo irpino. Le parole chiave non mancano: sviluppo, partecipazione, innovazione, servizi efficienti, attenzione al territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I programmi di Festa, Nargi e Pizza: sogni su carta o futuro possibile?

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