I consigli della guida alpina | No ai pendii ripidi e itinerari mai tracciati

La guida alpina consiglia di evitare pendii ripidi e itinerari non segnalati. L'inizio dell'inverno si presenta con poche precipitazioni e temperature molto basse, mentre solo di recente ci sono state nevicate, anche abbondanti in alcune aree, che hanno creato uno strato di neve fresca. Questa neve si posiziona su un manto nevoso che risulta ancora fragile e poco stabile.

Avvio d'inverno caratterizzato da precipitazioni scarse e da alcuni episodi di freddo intenso e soltanto di recente nevicate, localmente anche abbondanti, che si sono depositate su un manto nevoso, però, strutturalmente debole. A ciò si aggiungono, ora, i primi problemi legati alla neve bagnata, in seguito a un brusco aumento delle temperature. "È difficile per tutti, in queste condizioni, valutare la stabilità del manto". E se ad ammetterlo è un esperto come il morbegnese Davide Spini, guida alpina istruttore, non si può che pensarci bene davvero, prima di programmare l'uscita con le pelli del fine settimana.

Weekend sulla neve, tre mete per sciare (e non solo) senza spendere una fortuna: prezzi, consigli e itinerariCon i rincari che hanno portato i grandi comprensori delle Dolomiti a sfiorare gli 86 euro per un singolo skipass giornaliero, la settimana bianca...

Allerta valanghe, l’Euregio: “Attenzione ai pendii ombreggiati”“Il manto nevoso è estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale.

Ecco le linee guida da seguire in vista del 27° turno della stagione 2025-26 del Fantacampionato

