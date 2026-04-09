Dolore e sgomento per la morte di Luigi sui campi da tennis aperta un' inchiesta sulla morte del 15enne

Un quindicenne ha perso la vita dopo aver accusato un malore durante una sessione di tennis. I soccorsi sono stati immediati, con un massaggio cardiaco prolungato prima del trasporto in ospedale. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause di questa morte improvvisa. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra amici, familiari e tutta la comunità locale.

Il malore improvviso sui campi da tennis, quel massaggio cardiaco infinito e poi la corsa in pronto soccorso fino al drammatico epilogo. C'è dolore e sgomento per la tragica e prematura scomparsa di Luigi Santarelli, il ragazzo di 15 anni deceduto in seguito a un arresto cardiaco mentre si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Caso Luigi Nativi, ora la procura apre un’inchiesta sulla morte del tiktoker: sequestrati i suoi telefoniLuigi Nativi era un giovane tiktoker, aveva 18 anni: il 9 marzo è stato trovato morto nella sua abitazione in Sardegna.

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