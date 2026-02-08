Sparatoria a Milano è morto in ospedale il 30enne ferito dalla polizia

Una sparatoria ha sconvolto Milano questa mattina. Un uomo di 30 anni ha aggredito una guardia giurata, le ha rubato la pistola e ha sparato contro gli agenti. La polizia ha risposto al fuoco e l’uomo è stato ferito. È stato portato in ospedale, ma è morto poco dopo. La scena si è svolta in pieno centro, creando scompiglio tra la gente che si trovava nei dintorni. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo a questa violenta aggressione.

È morto dopo una settimana di ricovero all'ospedale Niguarda Liu Wenham, il 30enne cinese che il primo febbraio aveva rubato una pistola a un vigilante usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. I fatti erano avvenuti in piazza Mistral, nella periferia di Rogoredo, la stessa zona dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un altro agente. L'uomo, un irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici e già noto alle forze dell'ordine quel pomeriggio aveva aggredito con un bastone una guardia giurata, riuscendo a rubarle la pistola dalla fondina.

