Eventi a Roma dal 20 al 26 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Il calendario di eventi a Roma dal 20 al 26 febbraio 2026 si arricchisce grazie alla Sovrintendenza Capitolina, che organizza numerose iniziative. La causa principale è la celebrazione della Giornata della Memoria, che coinvolge musei e siti storici della città. Durante la settimana, si svolgono visite guidate, mostre e proiezioni di film per ricordare la storia e la cultura romana. La partecipazione è aperta a tutti e mira a coinvolgere cittadini e turisti. Le attività si svolgono in vari quartieri di Roma, creando un fitto programma culturale.

Il mese di febbraio a Roma prosegue all'insegna dell'arte e della cultura con un ricco calendario di attività promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tra nuove esposizioni, visite e incontri, ecco alcuni appuntamenti in programma dal 20 al 26 febbraio. La settimana si apre il 20 febbraio ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali con l'apertura al pubblico della mostra Constantin Brâncu?i. Le origini dell'Infinito. L'esposizione, realizzata nel quadro del programma bilaterale dell'Anno Culturale Italia-Romania 2026, celebra una delle figure fondatrici della scultura moderna nel 150° anniversario della nascita e sarà visitabile fino al 19 luglio 2026.