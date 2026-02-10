Eventi a Roma dal 13 al 19 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

A Roma, da lunedì 13 a domenica 19 febbraio, si svolgono diversi eventi culturali organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La settimana si apre con l’inaugurazione della mostra “Lanterne Magiche”, che apre i battenti il 14 febbraio. La città si anima di esposizioni e iniziative che coinvolgono musei, teatri e spazi pubblici, offrendo ai cittadini e ai visitatori un ricco calendario di appuntamenti.

Dal 14 febbraio la programmazione espositiva romana si arricchisce della nuova mostra Lanterne Magiche. Fotografie dalla collezione di Valerio de Paolis, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese: una serie di itinerari visivi all’interno della ricca collezione De Paolis, che per la prima volta presenta al pubblico una selezione di capolavori della fotografia italiana e internazionale. Visitabile fino al 6 settembre 2026. www.museocarlobilotti.ititmostra-eventolanterne-magiche-fotografie-dalla-collezione-valerio-de-paolis Dagli sguardi della contemporaneità ai capolavori dell’arte greca, domenica 15 febbraio prosegue il ciclo di visite guidate gratuite in italiano (alle ore 11.🔗 Leggi su Funweek.it

Dal 9 al 15 gennaio 2026, Roma ospita un calendario di eventi culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Carnevale 2026 a Roma: i migliori eventiGuida al Carnevale Roma 2026: dal Carnevale Tiberino allo Yorick Festival. Scopri date, parate in maschera ed eventi per bambini dal 7 al 17 febbraio. eroicafenice.com

Dal 13 al 22 febbraio, in occasione di San Valentino la Sovrintendenza Capitolina promuove "RomAmor a prima vista", un variegato programma di appuntamenti sul tema dell’amore, nei Musei Civici e nei luoghi della città, con letture, visite a tema e itinerari. - facebook.com facebook