Il panorama televisivo del Marvel Cinematic Universe (MCU) sta cambiando rotta. Dopo anni di “miniserie” autoconclusive, i Marvel Studios hanno finalmente interrotto il trend: Wonder Man è stata ufficialmente rinnovata per una Stagione 2. L’annuncio arriva come una boccata d’ossigeno per i fan, confermando che la serie con Yahya Abdul-Mateen II non resterà un caso isolato, ma continuerà a esplorare le vicende di Simon Williams direttamente su Disney+. Wonder Man Stagione 2: l’annuncio ufficiale. La conferma è arrivata tramite i canali social di Marvel Television, con un post che non lascia spazio a dubbi: una pagina della sceneggiatura con il watermark “Simon Williams” e la scritta inequivocabile “Wonder Man Stagione 2”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Wonder Man: Ufficiale i Marvel Studios annunciano il rinnovo della serie Disney+

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