Secondo i dati pubblicati da Eurostat, negli ultimi dieci anni le violenze sessuali in Europa sono aumentate del 94%, con un incremento del 150% negli stupri. Le statistiche mostrano come il numero di denunce di questi reati sia cresciuto significativamente, evidenziando un cambiamento nei modelli di segnalazione e nel volume complessivo di casi registrati nei vari Paesi dell'Unione.

In dieci anni nell’Ue le violenze sessuali sono raddoppiate (+94%), mentre gli stupri sono aumentati del 150%. Gli omicidi dolosi, per contro, sono scesi dell’11%, anche se negli ultimi anni si osserva una tendenza ascendente. Lo riporta Eurostat, precisando che gli incrementi potrebbero essere legati all’incremento dei tassi di denuncia dei primi due reati, per i quali è aumentata la consapevolezza nella società. Nel 2024, le autorità di polizia hanno registrato 256.302 reati di violenza sessuale nell’Ue, di cui 98.190 (il 38% del totale) erano stupri. Rispetto al 2023, i reati di violenza sessuale sono aumentati del 5% (+12.097 casi) e gli stupri del 7% (+6.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Eurostat: stupri in UE aumentati del 150% in dieci anni

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