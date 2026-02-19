In Messico, il numero di persone scomparse è cresciuto del 213% negli ultimi dieci anni, e il 90% dei casi resta senza risposte. La causa principale riguarda le condizioni di lavoro pericolose nelle miniere di Sonora, dove i minatori protestano dopo la scomparsa di dieci colleghi vicino a Panuco, una zona montuosa di Concordia. La gente chiede risposte e giustizia, mentre le autorità faticano a contrastare questo aumento di desaparecidos. La situazione resta critica e poche indagini portano a risultati concreti.

“ Lavorare non dovrebbe costarti la vita”: è il grido di indignazione di centinaia di minatori, scesi in piazza nello stato di Sonora, chiedendo “giustizia” per i dieci colleghi desaparecidos da fine gennaio nelle vicinanze di Panuco, località situata nelle catene montuose di Concordia. La Procura generale ha annunciato il ritrovamento di cinque cadaveri: si tratta di Jesús Ramón Inzunza, Juan Carlos Silva, Roberto Espinoza, Miguel Ángel Martínez e Pedro Valenzuela. Erano stati rapiti, uccisi e gettati in fosse clandestine. Lavoravano tutti per la miniera canadese Vizla Silver Corp, nella località di Concordia: zona dilaniata dalla guerra tra le fazioni de “El Mayo” Zambada e “Los Chapitos”, entrambe appartenenti al Cártel de Sinaloa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Messico la tragedia dei desaparecidos, aumentati del 213% negli ultimi dieci anni. E il 90% dei casi resta impunito

Leggi anche: Bergamo, 90 mila stranieri al lavoro: aumentati del 52% in dieci anni

Leggi anche: Il recupero di Piccioni e Moretti può aiutare negli ultimi 16 metri. Equilibrio e continuità per 90’. Resta la poca concretezza davanti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.