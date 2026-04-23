Warner Bros Discovery trasmetterà il Giro d’Italia in diretta fino al 2029 su Eurosport e in streaming su HBO Max

Warner Bros. Discovery Sports Europe ha annunciato il rinnovo dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di altre corse italiane maschili e femminili. La collaborazione si estende fino al 2029 e prevede la messa in onda su Eurosport, con disponibilità in streaming su HBO Max e discovery+. La decisione riguarda sia le competizioni maschili che femminili e si applica ai canali e alle piattaforme digitali del gruppo.

Warner Bros. Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, in streaming su HBO Max e discovery+ fino al 2029. UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo, Giro d’Italia, Giro Next Gen, Giro d’Abruzzo, Gran Piemonte, Giro di Lombardia: grazie all’acquisizione dei diritti per almeno i prossimi quattro anni, Warner Bros. Discovery trasmetterà più di 1000 gare in oltre 300 giorni di programmazione. L’offerta di Eurosport include le corse UCI World Tour maschile e femminile, compresi il Tour de France in diretta integrale e la Vuelta di Spagna in esclusiva italiana.🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Warner Bros. Discovery trasmetterà il Giro d’Italia in diretta fino al 2029 su Eurosport e in streaming su HBO Max Notizie correlate Leggi anche: Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d'Italia su Eurosport Leggi anche: Olimpiadi Milano – Cortina 2026: Warner Bros. Discovery broadcaster ufficiale dei Giochi con gare live su HBO Max e discovery+ Altri aggiornamenti Temi più discussi: WARNER BROS. DISCOVERY RINNOVA I DIRITTI DEL GIRO D’ITALIA SU EUROSPORT; Giro d’Italia e Warner Bros. Discovery insieme fino al 2029; Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d’Italia fino al 2029; Il Giro d'Italia e le corse di ciclismo di Rcs Sport restano su Discovery fino al 2029. Ciclismo: Warner Bros. Discovery rinnova i diritti del Giro d'Italia su Eurosport(ANSA) - ROMA, 22 APR - Warner Bros Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d'Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e ... msn.com Giro d'Italia, Warner Bros. Discovery rinnova i diritti tv a lungo termineWarner Bros. Discovery (WBD) annuncia oggi il rinnovo a lungo termine dei propri diritti esclusivi per la trasmissione... » Approfondisci su Digital-News ... digital-news.it