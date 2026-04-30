EuropaCinema nel 2027 il grande ritorno

Nel 2027, EuropaCinema tornerà a Viareggio, segnando il ritorno di un festival cinematografico molto atteso. La notizia ha suscitato entusiasmo tra gli appassionati, che aspettavano da tempo la conferma di questa manifestazione. La ripresa dell’evento rappresenta una possibilità concreta e ben fondata, secondo le fonti che si sono espresse. EuropaCinema, ideato dal 1990 e ideato da Felice Laudadio, aveva già avuto una lunga storia prima della sospensione.

EuropaCinema ritornerà a Viareggio nel 2027. È la notizia che ogni appassionato di cinema avrebbe voluto sentire da anni, ma a quanto pare il recupero del festival ideato da Felice Laudadio è una possibilità molto concreta e fondata. Lo ha annunciato, a margine della conferenza sul Festival della Danza “Città di Viareggio”, il presidente del Pucciniano Fabrizio Miracolo. Per ora non si conoscono particolari, ma si sa che i dettagli del clamoroso ritorno verranno annunciati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a metà maggio. I bene informati parlano di contatti intercorsi fra Miracolo e il patron Laudadio e del raggiungimento di una veloce intesa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - EuropaCinema, nel 2027 il grande ritorno Notizie correlate Thirty Seconds to Mars: il grande ritorno a Milano nel 2027I Thirty Seconds to Mars torneranno a far tremare il palco dell’Unipol Forum di Milano l’11 aprile 2027. Achille Lauro annuncia il grande ritorno allo Stadio Olimpico nel 2027L’amatissimo cantante romano Achille Lauro svela durante il tour nei palazzetti la nuova data evento nella Capitale e lancia il singolo… L’amatissimo...