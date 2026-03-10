Achille Lauro annuncia il grande ritorno allo Stadio Olimpico nel 2027

Achille Lauro ha comunicato che nel 2027 tornerà a esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma. Durante il suo tour nei palazzetti, il cantante romano ha annunciato ufficialmente questa data, accompagnando l’annuncio con il lancio di un nuovo singolo. La notizia è stata diffusa tramite comunicati e sui canali ufficiali dell’artista. La data dell’evento si inserisce nel suo calendario di concerti in programma.

L’amatissimo cantante romano Achille Lauro svela durante il tour nei palazzetti la nuova data evento nella Capitale e lancia il singolo. L’amatissimo cantante romano Achille Lauro svela durante il tour nei palazzetti la nuova data evento nella Capitale e lancia il singolo In viaggio verso il Paradiso Il legame tra Achille Lauro e la sua città natale si stringe ancora di più con un annuncio che proietta l’artista direttamente nel futuro della musica live italiana. Durante l’acclamatissima tappa romana del suo attuale tour, il performer ha sorpreso i fan dichiarando che il 30 giugno 2027 sarà protagonista di un nuovo show monumentale allo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Achille Lauro annuncia il grande ritorno allo Stadio Olimpico nel 2027 Articoli correlati Leggi anche: Quanto costerà il ritorno di Totti allo Stadio Olimpico per la Roma? Achille Lauro verso gli stadi: la data nel 2027Quest’anno è l’anno di Achille Lauro: i fan impazziscono per lui e l’artista è riuscito a far innamorare diverse generazioni. ACHILLE LAURO - STADIO OLIMPICO ROMA 19.06.2026 #achillelauro Tutti gli aggiornamenti su Achille Lauro Temi più discussi: A Bari due serate con Achille Lauro, ecco la scaletta. E lui annuncia: Ho una sorpresa per voi; Achille Lauro in concerto a Bari: nuova data; Achille Lauro, 'nel 2027 ancora all'Olimpico'; Achille Lauro annuncia lo Stadio Olimpico, la sorpresa ai fan al concerto: Roma mia, ecco il nuovo capitolo della nostra storia. L’annuncio a sorpresa di Achille Lauro: il testo del nuovo singoloAchille Lauro fa una sorpresa ai fan: il 20 marzo esce In Viaggio verso il Paradiso. Il testo della canzone che ha cantato dal vivo ... 105.net VIDEO - Achille Lauro in concerto all’Olimpico: nel video… i tifosi della RomaIl cantante ha annunciato una nuova data con colori e simboli dei giallorossi. I tifosi della Lazio sul web insorgono: Ti credevamo uno di noi ... ilromanista.eu Greta Zuccarello, la bella professoressa de L’Eredità, scatenata al concerto di Achille Lauro Tra musica e divertimento, la showgirl si è lasciata andare all’energia del live, condividendo alcuni momenti della serata sui social. - facebook.com facebook VIDEO - #AchilleLauro in concerto all’Olimpico: nel video… i colori della #Roma. E tifosi della #Lazio insorgono: "Ti credevamo uno di noi" #ASRoma x.com