Il gruppo musicale Thirty Seconds to Mars annuncia il ritorno a Milano nel 2027. La data stabilita è l’11 aprile, con il concerto previsto presso l’Unipol Forum. La band, conosciuta per i successi internazionali, sarà nuovamente sul palco della città dopo un periodo di assenza. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della band.

I Thirty Seconds to Mars torneranno a far tremare il palco dell’Unipol Forum di Milano l’11 aprile 2027. L’annuncio segna un appuntamento fondamentale per la scena rock, con i fan chiamati a prepararsi per le vendite che inizieranno già nella primavera del 2026. L’appuntamento milanese non è solo una data in calendario, ma rappresenta il culmine di un percorso di continuità territoriale che ha la band attraversare l’Italia con frequenza negli ultimi anni. Dopo aver calcato i palchi di Bologna e Torino nel maggio 2024, e aver concluso un tour estivo nel luglio 2025 toccando città come Gorizia, Napoli e Alba, oltre all’appuntamento all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, il gruppo punta ora a una delle venue più grandi e tecnicamente avanzate del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thirty Seconds to Mars: il grande ritorno a Milano nel 2027

Giù dal palco dei Thirty Seconds to Mars, la sua carriera sul set spazia tra cinema d’autore e blockbuster. Ecco i titoli imperdibiliNel panorama hollywoodiano contemporaneo, Jared Leto ha costruito un percorso professionale e artistico come pochi altri: musicista – è il frontman e...

Achille Lauro annuncia il grande ritorno allo Stadio Olimpico nel 2027L’amatissimo cantante romano Achille Lauro svela durante il tour nei palazzetti la nuova data evento nella Capitale e lancia il singolo… L’amatissimo...

Temi più discussi: Il Premio Vigna d’Argento in scena nella Capitale; three seconds to stop dal vivo; Estate 1982 | gli 8 film che inventarono il cinema dei blockbuster.

THIRTY SECONDS TO MARS in concerto a Milano nel 2027 [Scaletta e Info]I Thirty Seconds To Mars. La band guidata da Jared Leto sarà protagonista di un unico appuntamento live domenica 11 aprile 2027 ... newsic.it

Thirty Seconds To Mars: UFFICIALE in concerto a Milano l’11 aprile 2027. Tutte le info e bigliettiLa band di Jared Leto sarà sul palco dell'Unipol Forum con il tour dedicato ad A Beautiful Lie e This Is War ... virginradio.it

America, quinto album in studio dei THIRTY SECONDS TO MARS, venne pubblicato il 6 aprile 2018! Buon 8° anniversario America Qual è la vostra canzone preferita tratta da questo album - facebook.com facebook