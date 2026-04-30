Nella notte di Eurolega, il Fenerbahce ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro lo Zalgiris Kaunas, portandosi sul 2-0 nella serie. Il giocatore italiano ha guidato il Fenerbahce con prestazioni decisive, mentre l’Olympiacos ha dominato la propria partita. Nel frattempo, Hayes e Davis hanno dato spettacolo nel match tra Panathinaikos e Olympiacos, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi.

Sono tre le partite della serata di Eurolega. I campioni in carica del Fenerbahce si avvicinano sempre di più alle Final Four, portandosi sul 2-0 nella serie contro lo Zalgiris Kaunas. La squadra turca si è imposta per 86-74, mettendo in ghiaccio il successo con il +18 all’intervallo (51-33). Il grande protagonista è stato Nicolò Melli, miglior marcatore del Fenerbahce con 17 punti, ma importanti anche il contributo di Nando De Colo (16) e Tarik Biberovic (15); mentre allo Zalgiris non sono bastati i 16 punti di Moses Wright e Azuolas Tabelis. Tutto facile per l’Olympiacos, che passeggia in gara-2 contro il Monaco. I greci dominano e vincono addirittura 94-64 grazie ad un clamoroso secondo quarto da 31-8 in favore dei padroni di casa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eurolega 2026, Melli trascina il Fenerbahce. Dominio Olympiacos, Hayes-Davis fa impazzire il Panathinaikos

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