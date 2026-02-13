Wade Baldwin IV ha deciso la partita tra Panathinaikos e Fenerbahçe all'OAKA, portando la squadra turca alla vittoria. Baldwin ha segnato punti fondamentali negli ultimi minuti, lasciando il pubblico senza parole. La sua prestazione ha fatto la differenza, spostando l’inerzia del match a favore dei suoi.

Nel confronto tra panathinaikos e fenerbahce giocato all'OAKA, è emerso un equilibrio sostanziale che ha trovato la risoluzione negli ultimi possessi. La sfida si è chiusa con 83-85 in favore della formazione turca, dopo una rimonta decisiva consumata nel quarto periodo con un parziale di 21-29. Nel dettaglio, Panathinaikos ha totalizzato 18 punti e 12 rimbalzi di hernangomez, 17 punti di Kendrick Nunn, e 10 punti per Sloukas e TJ Shorts. Fenerbahce ha chiuso a quota 26 punti di Biberovic, 13 punti e 9 assist di Baldwin IV, con 11 punti di Jantunen. La sfida ha mantenuto un livello elevato di equilibrio per gran parte dell’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Panathinaikos ko: Wade Baldwin IV trascina il Fenerbahce in Eurolega

